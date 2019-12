Aston Martin potrebbe passare a miliardario Lawrence Stroll

Il controllo del Gruppo britannico Aston Martin starebbe per passare dalle finanziarie Adeem e Primewagon con sede in Kuwait (che ne detengono il 36% mentre l'italiana Investindustrial della famiglia Bonomi ne possiede il 31%) al miliardario canadese Lawrence Sheldon Strulovitch, più noto come Lawrence Stroll. Già fortemente coinvolto nel mondo dei motori, non solo perché proprietario di una concessionaria Ferrari nel Quebec e per una collezione di gioielli del Cavallino di inestimabile valore, ma anche perché titolare del Formula 1 Racing Point (ex Force India) Stroll deve la sua fortuna dall'aver investito con successo nei brand di moda Pierre Cardin, Ralph Lauren e Tommy Hilfiger, oltre che nel brand di gioielleria Asprey & Garrard. Ora, secondo quanto riporta il magazine Autocar, sarebbe la volta di un investimento in Aston Martin, più conveniente in questo momento per effetto della bassa quotazione delle azioni (a seguito di report sullo stato di salute finanziaria del Gruppo) ma potenzialmente proficuo in funzione della rivalutazione delle attività che avverrà con il lancio del suv DBX. Aston Martin ha l'obiettivo di raddoppiare le sue vendite entro il 2023 arrivando a 14.000 unità. Stroll starebbe anche programmando di dare il nome Aston Martin alle monoposto del suo team di Formula 1 Racing Point, che oggi sono sponsorizzate (come avviene per Red Bull) dalla Casa di Gaydon.