PSA: sito di Trémery cuore transizione energetica del gruppo

Il sito di Trémery in Francia al centro della transizione energetica di Groupe PSA. A fine novembre è stata inaugurata la linea di assemblaggio 'eGMP' di Groupe PSA alla presenza di Jean Rottner, Presidente della Regione Grand Est, e di Yann Vincent, direttore Produzione e supply chain di Groupe PSA.



La nuova linea di assemblaggio del sito di Trémery avrà una capacità produttiva di 120.000 'eGMP' nel 2020, e raggiungerà la produzione di 180.000 unità a partire dal 2021. Questa nuova tecnologia equipaggerà tutta lagamma al 100% elettrica dei marchi diGroupe PSA,sia le automobili che i veicoli commerciali.



A termine, il sito di Trémery punta ad avere una capacità produttiva di 900 000 motori elettrici, segnatamente grazie alle attività della joint-venture 'Nidec PSA e-motors' creata nel 2017 con Nidec Leroy-Somer. Questa joint-venture permetterà di produrre nel sito di Trémery una gamma completa di motori elettrici con una tecnologia all'avanguardia, destinati ai veicoli 100% elettrici ed ibridi. L'obiettivo è soddisfare non solo le esigenze del Gruppo, ma anche quelle di altri costruttori.



Dalla sua creazione nel 1979, il sito di Trémery ha prodotto circa 50 milioni di motori termici, benzina e diesel.



L'installazione della linea di assemblaggio degli 'eGMP' è stata realizzata in soli 10 mesi e fa di Trémery l'unico sito al mondo di Groupe PSA in grado di produrre oggi tutti i tipi di motorizzazioni. Adesso, grazie alla sua offerta elettrica, è rappresentativo della transizione energetica portata avanti da Groupe PSA. Il sito fa parte del polo industriale diTrémery-Metz,primo datore di lavoro del settore privato della Lorena con circa 4 000 dipendenti. I motori termici e i cambi fabbricati in questi due siti equipaggiano i veicoli dei 5 marchi di Groupe PSA. Nel 2018, il polo ha prodotto 1.750.000 motori termici e 982mila cambi.



''Molti anni fa abbiamo fatto delle scelte di investimenti per anticipare latransizione energeticae rendere i nostri stabilimenti flessibili, come illustrato dal nostro sito di Trémery. Siamo molto fieri che tutti i dipendenti del sito lavorino ogni giorno per attuare questa transizione nella regione Grand Est, nel cuore dell'Europa'' ha detto Yann Vincent, direttore Produzione industriale e supply chain di Groupe PSA. ''Saremo accanto agli industriali e a Groupe PSA per mantenere i nostri posti di lavoro e per creare un modello di impresa sostenibile e rispettosa dell'ambiente, al fine di costruire l'economia del futuro'' ha poi concluso Jean Rottner, presidente della Regione Grand Est.