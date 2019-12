Gm e Lg Chem investiranno fino a 2,3 miliardi di dollari entro il 2023 in una joint venture per la produzione in Ohio di batterie per auto elettriche.

La costruzione dell'impianto di produzione è prevista per la metà del 2020. Lo stabilimento, afferma Gm, creerà almeno 1.100 nuovi posti di lavoro.