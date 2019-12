Nissan Titan XD Cummins stop alla produzione per Stati Uniti

Con una decisione che è probabilmente legata alla impossibilità di raggiungere i futuri limiti sulle emissioni e che, comunque, è guidata dal forte calo delle vendite, Nissan Usa ha deciso di eliminare dal portfolio per il mercato nordamericano la versione turbodiesel 5.0 V8 del pick-up Titan XD, posizionato in concorrenza del Ford F-150 e del Ram 1500 di FCA, i due modelli leder nel segmento full-size. Con questa eliminazione, la Casa giapponese fermerà di fatto la collaborazione con il colosso dei motori a gasolio per mezzi 'pesanti' Cummins, con cui aveva avviato quattro anni fa la fornitura del poderoso 5.0 V8 a gasolio da 390 Cv e con 752 Nm di coppia massima.