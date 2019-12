Maserati celebra 105 di storia guardando alle novità 2020

Maserati celebra le sue radici e la sua storia ultracentenaria, visto che la fondazione della Casa del Tridente avvenne a Bologna il primo dicembre 1914 mentre le attività dell'officina meccanica iniziarono il 14 dello stesso mese. Lo fa mentre avvia i lavori di aggiornamento nello stabilimento di Modena e fissando per il maggio 2020 un nuovo importante appuntamento con il lancio del primo prodotto della nuova era, la supersportiva prevista anche come EV.



Esattamente 105 anni fa Alfieri Maserati, insieme ai fratelli Ettore ed Ernesto, costituì la ditta Alfieri Maserati con sede al numero 1A della centrale via de' Pepoli a Bologna.



Grandi appassionati di meccanica e amanti della velocità, i fratelli Maserati non disdegnavano di mettersi al volante di un'auto da corsa, nonostante i molti impegni a livello tecnico e commerciale. Un altro fratello, Mario, contribuì realizzando il famoso logo del tridente (ispirato alla fontana del Nettuno nel centro di Bologna) e il fratello Bindo si unì alle Officine Maserati nel 1932, dopo la morte di Alfieri.



La prima automobile ad 'esibire' il Marchio del Tridente fu costruita nel 1926. Si trattava della Tipo 26, un'auto da corsa che debuttò alla Targa Florio dello stesso anno aggiudicandosi il primo posto nella classe fino a 1,5 litri, con lo stesso Alfieri Maserati alla guida. Iniziò così lunga serie di successi tra cui due 500 Miglia di Indianapolis (1939 e 1940), quattro vittorie alla Targa Florio (1937, 1938, 1939 e 1940), nove vittorie in F1 e il Campionato del mondo di F1 nel 1957 con Juan Manuel Fangio. Alla fine del mese di settembre 1939, a seguito dall'acquisizione del marchio da parte della famiglia Orsi, prese avvio il trasferimento della sede della Casa del Tridente da Bologna (Pontevecchio, dove si era stabilita nel mentre) a Modena, principale base delle attività degli Orsi, per produrre nuove vetture, investire in ricerca ed innovazione e diventare il marchio modenese più conosciuto al Mondo.



Nel 1940 aprì ufficialmente i battenti il sito produttivo di viale Ciro Menotti, dove si trova tutt'ora. Il 1947 segnò la fine di un'era e l'inizio di una nuova. Terminò la collaborazione dei Fratelli Maserati, mentre la Casa del Tridente presentò la sua prima auto stradale, la A6 1500. Nel 1963, Maserati aprì un'ulteriore fase nella sua storia con la Quattroporte, modello che creava il nuovo segmento delle berline di lusso ad alte prestazioni.



Dopo la breve parentesi sotto la proprietà di Citroen (1967-1975), durante la quale i francesi introdussero i primi moderni processi industriali, nel successivo periodo De Tomaso (1976-1993) a Modena nacque e venne commercializzata la Biturbo.



Nel 1993, con l'acquisizione da parte di Fiat, iniziò un nuovo significativo capitolo che portò Maserati nel settembre 1997 sotto il controllo di Ferrari. Furono anni di grande fermento che videro la nascita prima della 3200 GT (1998) e, in seguito, della Spyder (2001), vettura che segnò l'importante ritorno negli USA.



Nel 2005 Maserati si staccò da Ferrari per ritornare sotto il controllo di Fiat Group.



Il 2007 fu un anno di grandi soddisfazioni con il debutto al Salone di Detroit della Quattroporte di quinta generazione, dotata di trasmissione automatica che rese possibile un salto di qualità soprattutto in alcuni mercati come gli Stati Uniti, il Giappone e il Medio Oriente. Sempre nello stesso anno, al Salone di Ginevra venne presentata la GranTurismo, una pietra miliare della storia del Brand.



Nel 2009 fu la volta della GranCabrio seguita da nuovi prodotti che rinnovarono in modo significativo la gamma come la Quattroporte VI generazione e presentata al Salone di Detroit 2013), la Ghibli (Salone di Shanghai 2013) e il Levante (Salone di Ginevra 2016), primo suv della Casa del Tridente.



Proprio nello storico stabilimento di viale Ciro Menotti nel 2020 verrà prodotta la nuova super sportiva, una vettura ricca di contenuti tecnologici altamente innovativi. Sono già in corso, infatti, importanti aggiornamenti sulla linea di produzione finalizzati ad ospitare tra l'altro anche la versione elettrica. In parallelo è già iniziata la costruzione di una linea di verniciatura, del tutto nuova per l'impianto. Forte della sua storia ultrasecolare, Maserati è ora pronta ad iniziare una nuova era: passato e futuro si incontreranno a maggio 2020 quando il Tridente sarà protagonista sul palcoscenico mondiale della mobilità del domani.