Cnh: Stupenengo, Nikola amore prima vista ma diesel ha futuro

La sintonia con Nikola è perfetta, ma il diesel ha ancora un futuro. È convinta di questo Annalisa Stupenengo, presidente di Powertrain (Cnh Industrial).

"Con Nikola ci siamo trovati come al primo appuntamento, è stato amore a prima vista, perché noi eravamo pionieri in quello che era l'alternative fuel e adesso vogliamo essere pionieri nell'alternative propulsion e quindi la loro filosofia si sposa con la nostra nell'essere innovativi ma in modo sostenibile.

Sarà una partnership fatta di mutuo supporto in modo tale da dare ai nostri clienti il meglio della tecnologia ma fruibile da subito", spiega in occasione della presentazione di Nikola Tre.

"Il futuro del diesel? Non lo vediamo morire a breve. Noi abbiamo sempre creduto che il diesel pulito fosse la nostra carta vincente e continueremo a fare in modo che i nostri diesel siano all'avanguardia per quello che è il rispetto dell'ambiente", sottolinea Stupenengo che ricorda anche la collaborazione con Microvast per produrre batterie a Torino.

Quanto allo spin off annunciato il 3 settembre a New York, "siamo assolutamente coerenti nel rispetto dei tempi, per cui saremo pronti a partire dal primo gennaio 2021".