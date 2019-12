Cnh: Muhlhauser, con Nikola partnership che guarda a futuro

"Quella con Nikola è una partnership unica che guarda al futuro. La crescente attenzione nel riconoscere che è necessario raggiungere sostanziali riduzioni delle emissioni nel settore automotive sta portando il nostro segmento a ricercare soluzioni tecnologiche avanzate". Lo ha affermato il ceo della società, Hubertus Michael Muhlhauser, nella conferenza stampa a Torino per presentare la partnership con la società americana Nikola. Cnh Industriai ha investito nella joint venture 250 milioni di dollari.

"La joint-venture con Nikola è la conferma della competenza tecnica di entrambi i partner, che si tradurrá in benefici ambientali tangibili per chi si occupa di trasporti a lungo raggio in Europa", ha aggiunto.