Cnh: Milton, tanti ordini per Nikola Tre, sold out per anni

"Abbiamo già ricevuto molti ordini per Nikola Tre, più di quanto siamo in grado di produrne al momento. Siamo sold out per molti anni. Abbiamo ordini da tutta Europa, in particolare Germania, Norvegia e Italia Lo ha detto il ceo di Nikola, Trevor Milton, alla presentazione di Nikola Tre, il camion elettrici e idrogeno con Iveco. la società statunitense Nikola, che si è alleata con Cnh Industrial, prende nome dall'inventore Nikola Tesla: "Vogliamo diventare la Testa dei camion", ha scherzato Milton a proposito del fatto che il nome della sua società come la Tesla di Elon Musk prendono ispirazione dalla stessa persona.

Il Nikola Tre avrà un'autonomia fino a 500 chilometri per la versione full electric e fino a 1.000 nella versione a Idrogeno.

Nel 2021 ci saranno le prime consegne di mezzi elettrici, nel 2023 di quelli a idrogeno, ha spiegato Gerrit Marx, presidente divisione veicoli commerciali e speciali. Nikola Tre sarà prodotto in Europa per il mercato europeo, gli Usa non sono nel piano iniziale e quello cinese si vedrà. "Stiamo ancora valutando dove produrre Nikola in Europa. Ci saranno più stabilimenti coinvolti, anche l'Italia", ha spiegato Marco Liccardi, responsabile divisione medio-pesanti di Iveco. Cnh Industrial continuerà a investire nel gas naturale e nei mezzi a combustione perché ci vorrà del tempo perché la rete si converta.