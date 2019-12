Iveco, ordini camion pesanti superiori al 2018

Iveco S-Way è stato accolto molto bene dal mercato. Gli ordini sono 3 volte quelli dello stesso periodo del 2018 per i camion pesanti". Lo ha detto Gerrit Marx, presidente dei Veicoli Commerciali e Speciali, durante la conferenza stampa per presentare il camion elettrici Nikola Tre.

"Iveco è la prima a offrire una serie completa di modelli a gas. Non ci saranno camion elettrici a marchio Iveco, quelli elettrici saranno a marchio Nikola. La nostra è una partnership perfetta, nessun conflitto", ha spiegato.