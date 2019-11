Germania: Welt, una donna alla guida della lobby dell'auto

È una donna, ha 52 anni, e si chiama Hildegard Mueller, il futuro volto della lobby dell'industria automobilistica in Germania, secondo quanto scrive oggi die Welt che, dopo le indiscrezioni trapelate ieri, le dedica un articolo puntando su quello che sarà un "compito quasi impossibile". La prossima presidente del'associazione dell'industria auto VDA succede a Bernhard Mattes, che ha annunciato il suo ritiro a sorpresa a settembre, in occasione della mostra internazionale dell'auto. La Mueller ha vinto la sfida con altre due candidature di peso, l'ex ministro degli Esteri e leader socialdemocratico Sigmar Gabriel, che avrebbe incontrato il veto di Volkswagen, e l'ex commissario europeo Guenther Oettinger, che deve aspettare due anni prima di ricollocarsi. Secondo quanto scrive il giornale, che cita ambienti dell'industria, sarebbe la prima presidente del VDA ad aver patteggiato uno stipendio che supera il milione di euro.

Hildegard Mueller è esponente della Cdu, è stata nel board do Innogy dal il 2016 fino allo scorso ottobre. Precedentemente aveva lavorato nell'associazione delle imprese del settore energie innovative. È molto ben inserita anche negli ambienti politici, rileva la Welt: dal 2005 al 2008 è stata sottosegretaria in cancelleria al fianco di Angela Merkel.