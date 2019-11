Veicoli commerciali, -7,3% vendite a ottobre

Il mercato dei veicoli commerciali europeo registra un nuovo dato negativo: dopo la flessione del 10% a settembre, anche a ottobre - secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei - le immatricolazioni sono in calo del 7,3%. La flessione della domanda riguarda tutti i segmenti, ma sono soprattutto le vendite di van ad avere il maggior impatto. Con l'eccezione dell'Italia (+0,7%) e della Spagna (+0,9%), i maggiori mercati europei chiudono in rosso: la Germania segna il dato peggiore (-11,4%), seguita dal Regno Unito (-9,3% e dalla Francia (-2,6%).

Nei dieci mesi in Europa le vendite sono in crescita del 3,3% grazie al risultato dei primi mesi dell'anno.