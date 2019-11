Cina: Volkswagen investe 4 mld di euro nel 2020

Volkswagen Group China e i suoi partner prevedono di investire oltre 4 miliardi di euro, pari a 4,4 miliardi di dollari, in Cina nel 2020.

Secondo l'azienda, il 40% degli investimenti saranno destinati al settore dei veicoli elettrici, compresa la produzione, la costruzione di infrastrutture e la ricerca e sviluppo.

Nei prossimi anni, la casa automobilistica dovrebbe investire maggiormente in veicoli elettrici rispetto ai veicoli a benzina.

Volkswagen punta a commercializzare 30 tipi di veicoli a nuova energia sul mercato cinese prima del 2025, con un obiettivo di vendita di 1,5 milioni di automobili.

Stephan Wollenstein, amministratore delegato di Volkswagen Group China, ha dichiarato che il successo della Cina nella mobilità elettrica costituisce la spinta principale per realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle case automobilistiche. Nel 2020, i veicoli completamente elettrici entreranno in produzione in due nuovi stabilimenti FAW-Volkswagen e SAIC Volkswagen, con una capacità produttiva complessiva annua di 600.000 veicoli. Volkswagen Group China ha consegnato un totale di 3,34 milioni di veicoli a clienti cinesi nei primi 10 mesi di quest'anno, e più di 42 milioni di veicoli in totale dall'ingresso nel mercato cinese. Volkswagen, con sede a Wolfsburg in Germania, dispone di 12 marchi di veicoli e distribuisce prodotti in 153 Paesi e regioni. (ANSA - XINHUA)