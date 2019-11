Autorità Tedesca Bundeskartellamt multa Bmw, Daimler e Vw

I tre grandi Gruppi automobilistici Bme, Daimler e Volkswagen sono stati multati dalla Bundeskartellamt - l'Autorità Tedesca del Cartello - per un totale di 100 milioni di euro. L'accusa, così come si legge nel comunicato diffuso dall'autorità federale superiore indipendente del Ministero federale dell'economia e dell'energia, è quella di aver formato tra il 2004 e il 2013 un cartello per gestire gli acquisti di acciaio. In quel periodo, secondo la Bundeskartellamt, le Case automobilistiche avrebbero incontrato regolarmente produttori di acciaio e altre società della catena di approvvigionamento per discutere sovrapprezzi uniformi al momento dell'acquisto dell'acciaio. Ed ha aggiunto che la pratica illecita dei prezzi concordati sarebbe proseguita almeno fino al 2016. Nel comunicato si precida anche che le Case automobilistiche hanno accettato di pagare le multe. Secondo le informazioni riportate dal magazine Automobilwoche Bmw pagherà 28 milioni di euro e Daimler 23,5 milioni di euro. Volkswagen, la più grande casa automobilistica tedesca, non ha commentato l'importo che dovrà pagare, ma ha accolto con favore la conclusione dell'indagine della Bundeskartellamt e la chiarezza giuridica creata. Il costo degli acciai speciali lunghi - il tipo interessato dal 'cartello e utilizzato dai costruttori per produrre per alberi a gomito, ruote dentate o barre dello sterzo - rappresenta meno dell'1% del valore finale di un'auto.