Volkswagen, aumento 30% produttività entro 2025

Il Gruppo Volkswagen prevede di aumentare la produttività del 30% nei 122 stabilimenti sparsi in tutto il mondo entro il 2025. Lo ha dichiarato il CEO di Porsche e membro del board di Volkswagen AG con responsabilità per la produzione del Gruppo Oliver Blume intervistato dal quotidiano tedesco Automobilwoche. La produttività quest'anno aumenterà a un ritmo simile a quello di l'anno scorso, quando è cresciuto del 6%, ha spiegato Blume. "Per le sue dimensioni pure, la produzione è il più importante fattore per la nostra redditività ", ha detto. I costi di fabbrica quest'anno saranno "ottimizzati" di circa 1 miliardo di euro.