Continental fornirà pneumatici per la nuova Volkswagen ID.3

Continental annuncia che fornirà i suoi pneumatici come primo equipaggiamento per la nuova Volkswagen ID.3. Per la casa automobilistica tedesca, Continental ha sviluppato lo pneumatico estivo EcoContact 6 e lo specialista invernale WinterContact TS 850 P nelle misure da 18 e 19 pollici. Per migliorare le performance di guida della VW ID.3, e delle auto elettriche in generale - rende noto un comunicato - Continental ha progettato pneumatici con bassa resistenza al rotolamento, al fine di risparmiare energia e aumentare l'autonomia del veicolo. I fianchi dello pneumatico hanno un design specifico per diminuire la resistenza aerodinamica dello pneumatico stesso e ridurne al minimo la rumorosità su strada, garantendo così il massimo comfort dei passeggeri. Inoltre gli pneumatici di primo equipaggiamento della nuova Volkswagen ID.3 sono dotati della tecnologia ContiSeal, sviluppata da Continental per sigillare un battistrada danneggiato con forature fino a 5 mm di diametro senza il bisogno immediato di sostituire lo pneumatico. Una soluzione che sigilla il 90% di tutte le forature dello pneumatico, riducendo quindi il rischio di perdita di pressione.



Tra le componenti che Continental fornisce ai modelli elettrici ID di Volkswagen, anche un nuovo modulo elettronico con funzioni di server di bordo. Questo dispositivo, denominato ICAS1, permetterà l'aggiornamento dei sistemi del veicolo da remoto aumentando così la funzionalità ed il comfort del veicolo.