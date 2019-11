Cnh: Fpt si allea con Microvast, batterie elettriche a Torino

TORINO - Fpt Industrial, il brand di motori di Cnh Industrial, ha sottoscritto un Memorandum d'intesa con Microvast, per una collaborazione industriale e commerciale che consenta a Fpt Industrial di progettare e assemblare internamente pacchi batteria, nello stabilimento di Torino per fornirli ai mezzi di Cnh Industrial e a clienti terzi.

"Fpt Industrial è un leader riconosciuto nei sistemi di propulsione alternativa e questo accordo ci mette ulteriormente in grado di affrontare le sfide del nostro comparto industriale", sottolinea Hubertus Mühlhäuser, ceo di Cnh Industrial.

"In un settore in rapida evoluzione, Cnh Industrial è impegnata nell'avviare alleanze mirate al fine di offrire alternative all'avanguardia ai carburanti tradizionali, accelerando così il nostro viaggio verso un domani sostenibile". La conclusione dei negoziati per un accordo definitivo è attesa per il primo trimestre del 2020.

Nell'ambito di questa collaborazione, Fpt Industrial progetterà e ingegnerizzerà una nuova piattaforma elettrica e industrializzerà dei powertrain elettrici completi, realizzati su misura e dimensionati sulla base di specifiche missioni, per garantire le più efficienti performance per applicazioni stradali e non stradali. Microvast, con base a Houston, in Texas, opera nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di batterie di lunga durata a ricarica ultra-rapida, con elevati standard di sicurezza, per veicoli elettrici.