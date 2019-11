Elon Musk, Gigafactory Tesla a Berlino operativa dal 2021

Il patron di Tesla, Elon Musk, sceglie a sorpresa Berlino per la sua nuova "Gigafactory" che potrebbe entrare in funzione già dal 2021: lo ha annunciato lo stesso Musk ieri ricevendo il premio "Volante d'oro 2019" a Berlino conferito da Bild am Sonntag e Auto Bild, come scrive oggi il tabloid. Il nuovo sito, che produrrà auto e batterie per auto elettriche, potrebbe essere costruito nei dintorni del nuovo aeroporto cittadino BER, non ancora inaugurato. La fabbrica costruirà inizialmente il futuro SUV compatto modello Y. Ma non è ancora chiaro quando inizieranno i lavori di costruzione dell'impianto. Musk ha detto di aver scelto la Germania perché "in Germania si costruiscono auto fantastiche".

Molti Land della Repubblica federale avevano avanzato la loro disponibilità ad ospitare Tesla, tra cui il Saarland e la Bassa Sassonia. La decisione di Berlino è stata accolta con sorpresa anche in Germania.