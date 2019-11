Icona Design, prosegue collaborazione con Evergrande

Prosegue la collaborazione fra Icona Design ed Evergrande, il colosso cinese dell'edilizia, per sviluppare nuove auto elettriche. Enea Colombo, general manager di Icona, ha incontrato Hui Ka Yan, chairman di Evergrande Group, nell'ambito del primo Global Strategic Supplier Summit di Evergrande, che ha visto riuniti oltre 1.100 amministratori delegati e dirigenti di 206 aziende leader del settore automotive. Obiettivo comune la realizzazione di Evergrande New Energy Auto Henos Chi.

Tra i punti forti di Icona ci sono i progetti e concept di veicoli elettrici e a guida autonoma con un forte contenuto innovativo come Nucleus, Space-pod per Meituan e il mezzo logistico per JD.com.

Evergrande punta a "diventare il più grande e forte gruppo al mondo di veicoli a energia nuova nell'arco dei prossimi 3-5 anni con una produzione di 5 milioni di veicoli in 10 anni".