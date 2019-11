Benzina: Agcm, rete arretrata causa prezzi più alti

La rete distributiva dei carburanti in Italia è caratterizzata da "ipertrofia e arretratezza" e questo "si riflette inevitabilmente sui livelli di prezzo dei carburanti che risultano essere costantemente più elevati rispetto a quelli che si registrano nel resto d'Europa". Lo ha detto il segretario generale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Filippo Arena, in audizione in commissione Attività produttive della Camera nell'ambito dell'esame della risoluzione sulle iniziative urgenti in favore del settore della distribuzione dei carburanti. L'avvio di un massiccio progetto di ammodernamento e razionalizzazione della rete di distribuzione, "attraverso l'eliminazione di barriere all'uscita che limitano la chiusura di un numero consistente di impianti marginali, il cui erogato medio è particolarmente basso e/o di impianti 'incompatibili' rispetto alle normative urbanistiche e ambientali - si legge nella memoria depositata in commissione dall'Agcm - consentirebbero agli operatori del mercato di ridurre l'incidenza dei costi fissi sui prezzi finali".

In conclusione, al fine di un più efficiente funzionamento del sistema della distribuzione carburanti in Italia, "che possa produrre effetti benefici per i consumatori in termini di migliore qualità e minor prezzo dei servizi offerti, rimane prioritario l'obiettivo di una razionalizzazione e ammodernamento delle reti di distribuzione", fa notare l'Agcm.