VW, avviata in Cina la pre-produzione gamma elettrica

Avviata la pre-produzione nel primo stabilimento cinese completamente dedicato alla e-mobilità. Il nuovo impianto della joint venture Saic Volkswagen è stato costruito appositamente per la produzione di veicoli completamente elettrici basati sulla piattaforma modulare MEB. Per celebrare l'inizio della pre-produzione, un modello Volkswagen ID. puramente elettrico e specifico per la Cina è uscito dalla linea. Lo stabilimento segna un'ulteriore tappa nella strategia globale di elettrificazione del Gruppo Volkswagen. L'avvio della produzione di serie di vetture completamente elettriche basate sulla piattaforma MEB ad Anting è programmata per ottobre 2020. ''Il Gruppo Volkswagen prevede un volume totale di 22 milioni di vetture puramente elettriche a livello globale entro il 2028, di cui più del 50% proveniente dalla Cina. Il Paese gioca un ruolo fondamentale nella nostra strategia di elettrificazione, che aiuterà il Gruppo a raggiungere l'obiettivo di diventare neutrale in termini di CO2 entro il 2050 - ha affermato Herbert Diess, Presidente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Volkswagen -. Con l'avvio della produzione su base MEB, introdurremo anche in Cina la famiglia Volkswagen ID., una nuovissima generazione di veicoli puramente elettrici e connessi''. La pre-produzione comincia solo pochi giorni dopo l'avvio a Zwickau, in Germania. Nell'ambito della strategia elettrica di Volkswagen Group China, la produzione su base MEB gioca un ruolo fondamentale per diventare un fornitore di mobilità sostenibile.



Lo stabilimento di Anting ha pianificato l'inizio della produzione di modelli ID. in contemporanea con quello FAW-Volkswagen di Foshan, totalizzando una capacità combinata di 600.000 unità all'anno. La prima fase prevede al momento un modello Volkswagen ID.



specifico per il mercato cinese. In futuro lo stabilimento produrrà modelli elettrici basati sulla piattaforma MEB di vari brand del Gruppo Volkswagen. Entro il 2025, la produzione locale in Cina è prevista crescere fino a 15 modelli MEB in totale per Marche diverse.