Mercedes, ottobre positivo per vendite: bene Cina e Germania

Ottobre positivo per Mercedes Benz che chiude il decimo mese dell'anno con 199.293 auto consegnate ed un aumento del 4,9%, in rialzo rispetto ad ottobre dell'anno scorso.



Da gennaio ad ottobre sono stati venduti in totale 1.924.536 veicoli e le consegne in tutto il mondo sono aumentate dell'1% con la Cina che continua a rappresentare il mercato più importante e che ha messo a segno un record nelle vendite sia ad ottobre che nei primi dieci mesi (57.142 unità a ottobre e un +13,8% mentre nei dieci mesi sono state 583.032 le unità consegnate con un incremento del 5,8%). In Europa invece la vendita di auto si è attestata a quota 81.017 a ottobre, mettendo a segno un nuovo record (+1,3%). Da gennaio a ottobre, le vendite sono aumentate dello 0,6% con la Germania che continua a rappresentare il core business del Vecchio Continente (+5.3% a quota 30.763 veicoli). ''Siamo soddisfatti delle vendite di unità realizzate da Mercedes-Benz all'inizio del quarto trimestre, anche nel contesto dell'alta base dell'anno precedente. Alla luce del difficile contesto per l'intero settore, possiamo essere orgogliosi degli impulsi forniti dall'offensiva del nostro prodotto. E siamo lieti del feedback positivo dei clienti sui nostri nuovi modelli'' ha dichiarato Britta Seeger, membro del consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz AG responsabile del marketing e delle vendite.



La crescita di ottobre è stata infatti in gran parte guidata dalla nuova berlina di Classe A e dal nuovo GLC. Anche la Classe C ha aumentato le vendite di unità il mese scorso. Nei primi dieci mesi dell'anno, Mercedes-Benz ha mantenuto la sua leadership di mercato nel segmento premium in mercati tra cui Germania, Regno Unito, Francia, Spagna, Belgio, Svizzera, Polonia, Portogallo, Danimarca, Turchia, Corea del Sud, Australia, Tailandia, Canada, Repubblica del Sudafrica e altri mercati.