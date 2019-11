Volvo, ottobre in crescita per le vendite: bene la XC60

Volvo Cars ha chiuso il mese di ottobre con un aumento dei volumi del 13,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio. Nel corso del mese considerato, la casa automobilistica ha consegnato 60.959 vetture, riportando una crescita delle vendite in mercati quali la Cina, l'Europa e gli Stati Uniti rispetto allo stesso mese dello scorso anno. L'incremento a doppia cifra di ottobre è stato determinato da una richiesta sempre molto sostenuta dei modelli della pluripremiata gamma suv di Volvo Cars e in particolare della XC60, seguita dalla XC40 e dalla XC90. Hanno contribuito a incrementare i volumi anche i modelli più recenti di Volvo Cars, ovvero la V60 station wagon e la S60 berlina prodotta negli Stati Uniti. Nel periodo da gennaio a ottobre, Volvo Cars ha venduto complessivamente 568.663 vetture, registrando un aumento dell'8,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In Cina, le vendite hanno raggiunto in ottobre un totale di 14.039 automobili, segnando dunque un aumento del 26,7% rispetto all'ottobre del 2018. L'ottimo andamento registrato su questo mercato è stato sostenuto dalla domanda sempre molto forte dei modelli XC60 e S90 assemblati localmente. Nei primi dieci mesi dell'esercizio in corso sono state consegnate complessivamente 123.551 vetture in Cina, il che corrisponde a un incremento del 15,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.



Negli Stati Uniti, le vendite di ottobre si sono attestate a 8.807 unità, cifra che riflette un aumento del 20,2% rispetto all'ottobre dello scorso esercizio. Nel mese considerato, l'auto più venduta su questo mercato è stata la XC90, seguita dalla XC60 e dalla berlina S60 prodotta localmente. Nel periodo gennaio-ottobre, le vendite di Volvo Cars sono state pari a 86.239 vetture, in aumento del 6,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.



In Europa, le vendite sono arrivate a 29.510 unità nel mese, segnando un aumento del 9,7% rispetto a ottobre dell'anno precedente. L'auto più venduta su questo mercato nel mese è stata la XC40, seguita dalla XC60 e dalla nuova V60 station wagon. Nei primi dieci mesi dell'anno la casa automobilistica ha venduto complessivamente 277.120 automobili, registrando un aumento del 6,4% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio 2018. La XC60 è stata la vettura più venduta in ottobre, con un totale di 18.198 unità (2018: 15.824 unità), seguita dalla XC40 ci cui sono stati consegnati 13.450 esemplari (2018: 9.568) e dalla XC90 con 8.180 consegne (2018: 7.296 consegne).