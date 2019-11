Toyota: utili e fatturato record nei primi sei mesi

Non conosce crisi il successo del marchio Toyota, con l'aumento delle immatricolazioni su scala globale che spingono a livelli record, ancora una volta, utili e fatturato. Nei primi sei mesi dell'anno fiscale, da aprile a settembre, la casa automobilistica nipponica ha registrato un risultato netto in rialzo del 2,6% a quota 1.270 miliardi di yen, l'equivalente di 10,5 miliardi di euro. Accelera anche l'utile operativo, nella misura dell'11,3% a 1.400 miliardi di yen; mentre le vendite a livello di gruppo vedono un progresso di oltre il 4% a 15.000 miliardi di yen, pari a 127 miliardi di euro, trainate dalla crescita a doppia cifra sul mercato domestico, e dalla domanda in Nord America e in Europa.

Per l'anno fiscale in corso Toyota ha mantenuto invariate le stime sugli utili, con un aumento del 14,2% a 2.150 miliardi di yen, e sul fatturato, in questo caso anticipando una diminuzione del 2,4% a 29.500 miliardi di yen.