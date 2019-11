Cina: primi test di prova per le auto a guida autonoma

Un totale di 30 veicoli a guida autonoma hanno effettuato una serie di test di prova con passeggeri a bordo nella città di Cangzhou, nella Provincia settentrionale cinese di Hebei. I veicoli, dotati di sistemi di guida autonomi Baidu Apollo, hanno percorso una lunghezza totale di 114 km. Negli ultimi anni, Cangzhou ha accelerato i suoi sforzi per sviluppare industrie emergenti come l'intelligenza artificiale, i veicoli intelligenti e i trasporti. A ottobre, 30 licenze sono state consegnate dal governo di Cangzhou ai veicoli intelligenti connessi prodotti dal pioniere cinese dell'intelligenza artificiale Baidu. Si tratta della prima volta in cui i veicoli intelligenti connessi di Baidu hanno ricevuto nella regione di Pechino-Tianjin-Hebei le licenze per le prove su strada con i passeggeri. Nell'aprile 2018, la Cina ha concesso ai governi locali di organizzare prove su strada per i veicoli intelligenti connessi.

Un numero crescente di città, tra cui Pechino, Shanghai e Chongqing, hanno rilasciato licenze per le prove su strada di questi veicoli. (ANSA-XINHUA).