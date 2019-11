Brembo: ricavi a 1,9 miliardi, in calo nei primi nove mesi

Brembo chiude i primi nove mesi del 2019 con 1,971 miliardi di euro di ricavi (-1,4% o -0,9% a perimetro di consolidamento costante). In calo anche l'utile netto a 176,1 milioni (-10,7%). L'azienda evidenzia che "dal 30 giugno 2019 ha deciso di cessare la propria attività industriale nell'impianto di Buenos Aires, cui seguirà la liquidazione della società Brembo Argentina, a causa del forte calo del mercato automotive argentino e alle sue poco rassicuranti prospettive di ripresa".

L'Ebitda è a 394 milioni (+3,7%) e l'indebitamento netto a 414,5 milioni (239,3 milioni escluso Ifrs 16).

"I risultati del terzo trimestre 2019 - ha commentato il presidente Alberto Bombassei - dimostrano, a fronte del perdurare di una situazione di grande incertezza del mercato automotive globale, la capacità dell'azienda di gestire efficacemente le proprie strategie a lungo termine e registrare performance che, seppur in leggero calo, restano superiori alla media del mercato di riferimento". Stante il permanere delle incertezze legate al settore automotive, Brembo "ritiene di chiudere l'esercizio con volumi in lieve calo rispetto all'anno precedente e di poter mantenere una redditività in linea con il 2018" spiega il gruppo in una nota. "Buoni segnali - ha sottolineato Bombassei - vengono dai business della Moto, della Performance e dell'Aftermarket, grazie a un portafoglio prodotti in continua evoluzione per ciascuno di questi settori. È importante evidenziare, specialmente in questo contesto, la buona tenuta dei margini". Per segmenti, le applicazioni per auto sono in calo del 4,2%, "in conseguenza dei pesanti cali generalizzati sul mercato dei veicoli a quattro ruote", spiega il gruppo. Tutti gli altri settori sono invece in crescita: +5,9% le applicazioni per motocicli, +9,3% i veicoli commerciali, +7,3% il settore delle competizioni. A livello geografico, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, le vendite dei primi nove mesi calano del 2,5% in Italia e del 14,1% in Germania, mentre crescono in Francia del 5,5% e sono stabili nel Regno Unito. Per i Paesi asiatici, l'India cresce del 16,7%, la Cina dello 0,6%, mentre il Giappone è in calo del 10,2%. Le vendite in Nord America (Usa, Canada e Messico) sono in aumento del 3,1%, mentre il Sudamerica decresce del 17,8% (+6,9% a parità di perimetro).