Mitsubishi: conti semestre in picchiata, profit warning 2019

Profit warning di Mitsubishi che taglia le stime di utile netto di competenza della capogruppo per l'anno fiscale 2019 del 92%, riducendole da 65 a 5 miliardi di yen (circa 41 milioni di euro), quelle dei ricavi del 5% a 2.450 miliardi di yen (20,2 miliardi di euro) e quelle di utile operativo del 66,7% a 30 miliardi di yen (248 milioni di euro).

La revisione, annuncia il gruppo automobilistico di cui Nissan è primo azionista con il 34% del capitale, "riflette una diminuzione dei volumi di vendite all'ingrosso e la revisione dei tassi di cambio sulla base delle attuali condizioni". Il gruppo ha abbassato la previsione di vendite per il 2019 a 1.274.000 unità.

Il profit warning è stato preceduto dall'annuncio dei conti del primo trimestre dell'anno fiscale 2019, chiuso con ricavi in calo del 3,5% a 1.128 miliardi di yen (9,3 miliardi di euro), profitti operativi crollati dell'82% a 10,2 miliardi di yen (84,4 milioni di euro) e un utile in picchiata del 95% a 2,6 miliardi di yen (21,5 milioni).