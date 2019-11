Tesla sceglie l'eccellenza italiana Comau per la Gigafactory di Shangai

A poche decine di chilometri di distanza, nell'area di Lingang, la Gigafactory della Tesla di Elon Musk, la prima fuori dagli Stati Uniti, potrà contare sulla linee di automazione della Comau, eccellenza italiana del settore salita ai vertici mondiali. "Tesla è un cliente, uno dei tanti che abbiamo qui in Cina", ha spiegato Mauro Anselmetto, a capo della Comau Shanghai Engineering, nella sede del distretto di Song Jiang, con circa 650 dipendenti. Nella fabbrica dell'auto elettrica del visionario Musk, che punta a produrre a pieno regime nel 2020 circa 500.000 auto elettriche, la Comau è impegnata "sui sistemi delle linee produttive sia per la scocca sia per la parte del modulo delle batterie", ha aggiunto Anselmetto, a margine della visita fatta dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Con 4 sedi (Shanghai, Kunshan, Dalian e un ufficio di rappresentanza a Shenzhen) e oltre mille dipendenti, la filiale cinese costituita oltre 20 anni è controllata al 100% dalla capogruppo, un caso piuttosto raro visto che sfugge alla regola delle joint venture con partner locali imposta da Pechino.

L'Asia è l'area dal potenziale maggior sviluppo: in 3-4 anni il fatturato dell'area Apac (che include anche la Russia) si è quasi raddoppiato valendo oggi il 19% del fatturato del gruppo, tra i 250 e i 300 milioni di euro.

"L'area del Nord America vale di più dell'Europa, che ha avuto una contrazione notevole, mentre la Cina è cresciuta e sta diventando sempre più importante, tra i 190 e i 200 milioni", ha osservato Maurizio Cremonini, a capo del marketing del gruppo. Il portafoglio dei clienti include una gamma ad ampio raggio, dai colossi come Mercedes, Volvo e Audi, fino ai produttori cinesi tra cui Great Wall e Geely, e le joint ventura produttori cinesi e le varie joint venture miste. Il paradosso di Comau, controllata al 100% da Fca, è che da anni il suo nome ricorre nei piani di dismissione, come è accaduto di recente per Magneti Marelli. A maggior ragione ora in vista delle nozze tra Fca e Psa-Peugeot.