Hongqi, vendite in aumento del 217%

Il gruppo automobilistico leader in Cina FAW Group ha annunciato oggi di aver venduto 75.520 Hongqi nei primi dieci mesi del 2019, con un aumento del 217% su base annua.

Nel mese di ottobre, l'azienda ha venduto 11.880 unità di berline e SUV Hongqi, con un aumento del 188% su base annua. La casa automobilistica ha fissato l'obiettivo di vendita nel 2019 per le Hongqi a 100.000 unità.

Attualmente sono in vendita sei modelli, tra cui due berline, due SUV, un EV e una limousine personalizzata, con più di 100 centri costruiti nelle principali città cinesi. Hongqi, che in cinese significa "bandiera rossa", è un iconico marchio di berline fondato nel 1958. Per rilanciare il brand, FAW prevede di presentare fino a 17 nuovi modelli entro il 2025, compresi i modelli elettrici e i SUV.

Fondata nel 1953 nella città nordorientale di Changchun, FAW è stata la prima casa automobilistica cinese a possedere marchi propri, tra cui Hongqi, Jiefang e Besturn. Inoltre, l'azienda ha anche iniziative imprenditoriali congiunte con case automobilistiche come Volkswagen, Mazda e Toyota.