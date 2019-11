Ferrari rivede al rialzo target 2019, ricavi a 3,7 miliardi

La Ferrari ha rivisto al rialzo i target 2019: ricavi netti a 3,7 miliardi di euro (la stima precedente era 3,5 miliardi), ebitda adjusted a 1,27 miliardi (tra 1,2 e 1,25 miliardi), ebit adjusted 0,92 miliardi (0,85-0,9), free cash flow industriale superiore a 0,6 miliardi (maggiore di 0,55). Il terzo trimestre è stato chiuso con ricavi netti pari a 915 milioni di euro, in crescita del 9,2%. Nello stesso periodo, utile netto è stato di 169 milioni di euro, in calo del 41% rispetto allo stesso periodo del 2018. Nei nove mesi la flessione è del 17% a 533 milioni di euro.

Le vetture consegnate hanno raggiunto le 2.474 unità, con un incremento del +9,4% rispetto all'anno precedente (212 in più).

L'incremento delle consegne è stato trainato dall'aumento pari al 9,5% delle vendite dei modelli a 8 cilindri (V8) e dall'aumento pari all'8,9% dei modelli a 12 cilindri (V12). La performance dei modelli è stata guidata in particolare dai solidi livelli delle consegne della Ferrari Portofino e della 812 Superfast. La regione Emea è cresciuta del 13,7%, le Americhe sono rimaste sostanzialmente invariate, mentre Cina Continentale, Hong Kong e Taiwan hanno segnato un calo di poche unità per effetto della decisione di concentrare le consegne ai clienti nella prima parte dell'anno La regione Resto dell'Apac (Giappone, Australia, Singapore, Indonesia, Corea del Sud, Thailandia e Malaysia) ha registrato un aumento del 23,1%. L'aumento dei ricavi da Automobili e parti di ricambi a 708 milioni (+14,8% a cambi correnti o +12,5% a cambi costanti) è stato sostenuto - spiega la casa di Maranello - dalla crescita della Ferrari Portofino, della 812 Superfast, della 488 Pista e dall'accelerazione delle consegne della 488 Pista Spider, in parte compensato dal calo delle vendite della 488 Gtb e della 488 Spider, giunte a fine produzione, e dalle consegne dell'edizione strettamente limitata Ferrari J50 nel 2018. Un contributo positivo alla crescita dei ricavi è stato apportato anche dai programmi di personalizzazione.