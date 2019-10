Volvo, utile netto in crescita nel terzo trimestre 2019

''Nel terzo trimestre dell'esercizio in corso Volvo Cars ha confermato una crescita superiore al resto del settore in Europa, Cina e Stati Uniti. La crescita in termini di volumi di vendite, ricavi e utili è stata stimolata da una forte richiesta dei modelli della nostra gamma di suv, oltre che da un efficientamento dei costi''. Così Hakan Samuelsson, ceo di Volvo Cars, presentando i risultati finanziari del gruppo svedese relativi al terzo trimestre dell'anno. Nel dettaglio, le vendite a privati globali nel terzo trimestre sono aumentate del 7,7%, per un totale di 166.878 unità mentre i ricavi netti pari a 64,827 milioni di corone svedesi, in aumento del 14,2 per cento rispetto al terzo trimestre 2018. In crescita del 90% (rispetto allo stesso trimestre del 2018) anche l'utile operativo a quota 3,492 milioni, mentre l'utile netto si è attestato a 2,376 milioni, in aumento del 108,8 per cento rispetto al terzo trimestre 2018.



''Il nostro interesse a promuovere una produzione sostenibile e l'ambizione di ridurre del 40% le emissioni di carbonio delle nostre vetture sul loro intero ciclo di vita entro il 2025 garantirà la sostenibilità a lungo termine delle nostre attività, a vantaggio di Volvo Cars, dei nostri consumatori e dell'ambiente'' ha poi concluso Samuelsson. Per il 2019 Volvo Cars prevede di continuare a incrementare vendite e ricavi e, al contempo, una crescita dei volumi.