Renault: S&P taglia rating, pesano condizioni mercato

Downgrade di S&P nei confronti di Renault. L'agenzia abbassa il rating della casa automobilistica a BBB- da BBB per le condizioni di mercato difficili. L'outlook è negativo per la "ridotta flessibilità di Renault a resistere ad un ulteriore indebolimento della domanda e per i mancati passi operativi nella fase di lancio dei nuovi modelli", scrive S&P. A pesare sono anche "le incertezze sull'incremento della diffusioni dei modelli elettrici" a causa, tra l'altro, della concorrenza.

Renault: in trimestre vendite -4,4%, ma Dacia fa +9%

Il Gruppo Renault ha venduto nel terzo trimestre 852.198 vetture nel mondo, il 4,4% in meno rispetto all'analogo trimestre precedente, ma non tutti i marchi hanno sofferto. Se il marchio principale Renault ha perso il 10,4% a 518.822 vetture, la coreana samsung ha guadagnato il 6,9% a 21.621 unità e la romena Dacia il 9,3% a 166.176 unità. Bene anche la russa Lada (+4% a 104mila auto) e il marchio sportivo Alpine, salito del 47,3% a 1.103 vetture. Renault ha confermato un calo del fatturato trimestrale dell'1,6% a 11,3 miliardi di euro annunciato lo scorso 17 ottobre, quando il Gruppo ha ribassato le stime di fine esercizio con un calo dei ricavi compreso tra il 3 e il 4% e del margine operativo "intorno al 5%". A fine anno, secondo Renault, il mercato automobilistico mondiale segnerà un calo "nell'ordine del 4% rispetto al 2018", mentre in Europa la variazione sarà "compresa tra 0 e -1%". In Russia il calo previsto è del 3% a differenza del Brasile, previsto in rialzo del 7%.