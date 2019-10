Firmato dal comparto autonoleggio rinnovo contratto

L'Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio e Servizi Automobilistici di Confindustria (Aniasa) e le principali sigle sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti) hanno siglato un accordo per il rinnovo del contratto collettivo dell'autonoleggio, del soccorso stradale e di parcheggi/autorimesse. La misura interessa in Italia circa 20mila addetti, prevede aumenti retributivi medi complessivi di 120 euro e l'erogazione in due tranche di una tantum forfettaria di 330 euro.



L' accordo siglato sarà valido fino al 31 dicembre 2021. Oltre alla parte economica prevede l'adeguamento alle normative vigenti del mercato del lavoro e a una ampia regolamentazione sul tema degli appalti, particolarmente per il settore è caratterizzato per quello che riguarda i servizi ausiliari all'attività dell'autonoleggio come l'approntamento, la pulizia e il "navettamento" delle vetture. Questi, infatti, vengono effettuati anche tramite contratti di appalto, da cui conseguono cambi di gestione fra le imprese appaltatrici. Per quest'aspetto lavorativo le parti hanno regolamentato il cambio di appalto con l'obiettivo di tutelare i livelli complessivi dell'occupazione e per evitare che possano nascere fenomeni distorsivi della concorrenza.



"Tra gli aspetti di maggiore rilevanza dell'intesa firmata - chiarisce la nota diffusa da ANIASA - una completa rivisitazione della scala parametrale che ha portato ad ampliare i livelli professionali e un adeguamento della classificazione dei lavoratori, più rispondente alle effettive esigenze delle aziende. È stato previsto, inoltre, a partire dal 2021 l'incremento dello 0,5% della previdenza sanitaria complementare, con il cosiddetto contributo mensile contrattuale (oggi pari all'1% a carico del datore di lavoro) per tutti i dipendenti". Costituisce parte integrante dell'accordo anche il protocollo di settore contro le molestie sul luogo di lavoro e l'impegno per un ambiente lavorativo che rispetti e tuteli la salute e la dignità delle persone. Nell'esprimere soddisfazione per la firma del rinnovo, Giuseppe Benincasa, segretario generale di ANIASA, ha sottolineato come questo passo "consentirà alle aziende di misurarsi e farsi concorrenza sulla base della qualità dei servizi in un mercato, quello del noleggio veicoli, protagonista dell'evoluzione dei trend della smart mobility e che fornisce un supporto strategico alla mobilità aziendale e turistica del nostro Paese e al mercato automobilistico".