Veicoli commerciali, calo dopo 8 mesi (-10%)

Nel mese di settembre le vendite di veicoli commerciali in Europa registrano per la prima volta nell'anno un calo (-10%) dopo otto mesi consecutivi di crescita. Lo rileva l'Acea, l'associazione dei costruttori auto europei.

L'Italia e la Francia chiudono con un segno positivo (rispettivamente +8,8% e +2,5%) mentre il Regno Unito, anche per le incertezze legate da Brexit, registra il più forte calo (-22%), seguito da Germania (-11,5%) e Spagna (-4,2%). Nei nove mesi le vendite continuano a registrare un dato positivo pari a +4,6% nonostante il calo di settembre.