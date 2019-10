Skf: auto pesa su conti, ma margine operativo solido

"Skf è stata in grado di gestire in modo ottimale il business nonostante il contesto economico debole. Nel terzo trimestre, gli sforzi tesi a ridurre i costi hanno contribuito a generare un margine operativo solido e stabile, con un margine dell'11,3%. I risparmi ottenuti nell'ambito dei costi hanno contribuito positivamente all'utile operativo". Lo sottolinea Alrik Danielson, presidente e ceo di Skf Group. "Le vendite nette, pari a 21 miliardi di corone svedesi, hanno fatto registrare, come previsto - spiega Danielson - una riduzione in termini organici del 3% rispetto allo scorso anno. Le vendite sono state relativamente stabili in Asia, leggermente inferiori in Europa, notevolmente inferiori in Nord America e leggermente superiori in America Latina. L'area Automotive ha registrato un margine operativo del 4,3%. La crescita organica è stata negativa del 7% (+1,7%), con volumi di vendita notevolmente inferiori in Nord America e Asia, inferiori in Europa e notevolmente superiori in America Latina. Sul margine operativo dell'1,1% (6,8%) hanno influito negativamente i costi per riorganizzazione e quelli per transazioni commerciali con clienti. Per il quarto trimestre 2019, ci aspettiamo volumi inferiori per il Gruppo, leggermente inferiori per l'area Industrial e inferiori per quella Automotive".