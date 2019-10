Nome Hummer potrebbe tornare per suv e pick-up elettrici GM

Secondo informazioni riportate dalla stampa Usa e provenienti da ambienti interni all'azienda, la General Motors starebbe lavorando da una inedita famiglia di suv e di pick-up premium a propulsione completamente elettrica, che dovrebbero essere prodotti a partire dal 2021 nella fabbrica di Detroit-Hamtramck.



Questo programma - riporta The Drive - ruota attorno ad una piattaforma elettrica denominata BT1 e rientra nell'investimento di 7,7 miliardi di dollari che GM svilupperà nei prossimi 4 anni, così come concordato con il sindacato UAW. Per Sam Fiorani, vicepresidente della società di analisi Auto Forecast Solutions questa operazione ''ha senso perché sposta il posizionamento verso la parte alta del mercato, generando un fatturato che potrebbe anche trasformarsi in profitti''. Sull'architettura BT1 dovrebbero essere inizialmente realizzati un suv di lusso a marchio Cadillac e un pick-up premium a marchio GMC, entrambi previsti come Model Year 2023, ma prima di quella scadenza (attorno al 2021) General Motors potrebbe già impiegare la nuova piattaforma elettrica per un modello di fascia più bassa, per ''un altro brand del Gruppo'', seguito nel 2022 da una variante performante di questo stesso truck elettrico e, nel 2023, da un EV suv. La stessa fonte ha precisato che GM starebbe esaminando, a questo riguardo, l'impiego del nome Hummer che, va ricordato, era stato abbandonato dal Gruppo di Detroit, nel 2010 a seguito del trasferimento alla Motors Liquidation Company (MLC) che aveva gestito il fallimento del colosso americano a cavallo del 2010/2011. ''Riportare in vita il marchio Hummer avrebbe un forte valore - ha detto Fiorani - perché gli Hummer erano robusti veicoli civili anche se con elevati consumi. Mettere un badge Hummer sarebbe un'ottima idea per General Motors perché è già stato pagato e il renderlo ecologico sarebbe solo la ciliegina sulla torta''. Lo stesso analista ha ipotizzato per il modello entry level un prezzo di 90mila dollari, mentre gli altri componenti della nuova famiglia 'utility' EV si supereranno facilmente i 100mila euro.