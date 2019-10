Daimler: terzo trimestre torna in crescita

Daimler torna a crescere con un +8% di vendite di auto Mercedes-Benz e con un + 10% di Van nel terzo trimestre di quest'anno, tra luglio e settembre. Il fatturato si attesta a 43,3 miliardi, rispetto ai 40,2 dello stesso periodo del 2018, registrando un 8% in più. L'Ebit del gruppo Daimler sale a 2,7 miliardi, mentre erano 2,5 miliardi nel terzo trimestre del 2018. Il profitto netto cresce del 3% rispetto allo stesso periodo del 2018, passando da 1.761 a 1.813 milioni.

"Le forti vendite di auto e van hanno supportato le performance finanziarie in questo trimestre" ha detto il Ceo del gruppo, lo svedese Ola Kaellenius. "In ogni caso per governare le trasformazioni dei prossimi cinque anni, abbiamo bisogno ancora di sforzi considerevoli. Dobbiamo ridurre significativamente i costi e rafforzare il nostro cash flow" ha proseguito il manager alla testa del gruppo dal maggio scorso.