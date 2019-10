Calcara (DS), Italia secondo mercato: 4.500 auto per 2019

La sfida all'elettrificazione di PSA parte da DS, il marchio più giovane non solo del gruppo ma anche di tutto il panorama automotive, l'unico che è nato nel ventunesimo secolo. Una grossa responsabilità che il brand premium che porta avanti la bandiera dell'innovazione partendo proprio dal mondo del Motorsport. Reduce da un campionato di Formula E vincente, nelle classifiche costruttori e piloti, DS ha sviluppato la tecnologia elettrica per metterla a disposizione degli spostamenti quotidiani dei clienti. ''Il 2020 sarà un anno di cambiamento per i paradigmi dell'auto ed il nostro marchio sarà al passo con le norme sempre più stringenti in materia di emissioni senza trascurare, comunque, le esigenze dei clienti'' ha precisato Francesco Calcara, brand manager di DS in Italia. L'obiettivo è quello di lanciare un nuovo modello ogni 10-12 mesi per arrivare, entro il 2025, ad una gamma completamente elettrificata. Da inizio 2020 saranno disponibili la nuova DS3 Crossback E-Tense full electric e l'ammiraglia DS7 Crossback 4x4 E-Tense ibrida plug-in: ''Per il 2021 ci prepariamo a lanciare una terza vettura della gamma premium che sarà fondamentalmente la più rappresentativa del brand - ha aggiunto Calcara -. Poi la quarta sarà un'auto di volumi che si collocherà tra DS3 e DS7. Sarà questa la prima auto della seconda generazione della gamma premium''. Infine, due numeri sul mercato italiano: ''Un anno e mezzo fa siamo partiti con l'idea di rappresentare il quinto mercato per il marchio ma, contro tutte le aspettative, siamo diventati il secondo, primo tra gli stranieri ed appena alle spalle di quello domestico - ha precisato Calcara - . Questo grazie al successo di DS7 Crossback, che chiude mese dopo mese sempre in rialzo, in termini di volumi. Entro l'anno il target fissato è di 4.500 pezzi, in netta crescita rispetto ad un anno fa. Buone notizie anche sulla rete: entro il 2020 il piano prevede 47 concessionari dedicati DS in Italia e al momento la quota è a 43, in linea con gli obiettivi fissati che prevedono la capillarità sul territorio nazionale''.