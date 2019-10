A settembre in rialzo bus, in calo camion e veicoli trainati

A settembre 2019 sono stati rilasciati 1.198 libretti di circolazione di nuovi autocarri (-22,7% rispetto a settembre 2019) e 723 libretti di circolazione di nuovi rimorchi e semirimorchi pesanti, ovvero con ptt superiore a 3.500 kg (-17,7%), suddivisi in 75 rimorchi (-41,4%) e 648 semirimorchi (-13,7%). Entrambi i comparti confermano un trend negativo nei primi nove mesi del 2019: 17.981 libretti di circolazione di nuovi autocarri, il 6,4% in meno del periodo gennaio-settembre 2018, e 11.219 libretti di circolazione di nuovi rimorchi e semirimorchi pesanti (-7,2% rispetto a gennaio-settembre 2018), così ripartiti: 1.077 rimorchi (-6,6%) e 10.142 semirimorchi (-7,2%).



Il mercato dei veicoli adibiti al trasporto merci - secondo i dati diffusi da Anfia, associazione nazionale filiera industria automobilistica - risente del calo tendenziale della produzione industriale dei primi 8 mesi del 2019, -0,9%, che implica una diminuzione della movimentazione delle merci.



L'andamento della produzione industriale, a sua volta, è influenzato dalle tensioni commerciali internazionali e dal rallentamento del manufacturing a livello globale (in particolare in Cina e nell'area Euro). Si segnala che il traffico autostradale dei veicoli pesanti registra, comunque, un valore positivo in termini di milioni di veicoli-km percorsi nel primo semestre del 2019, +2,1%, risultato di una crescita del 2,5% nel 1° trimestre 2019 e di un aumento più contenuto (+1,7%) nel 2° trimestre, dovuto alla frenata nei mesi di maggio e giugno. Rallenta, invece, il traffico internazionale. Sul trend negativo di entrambi i comparti pesa molto anche l'incertezza dei tempi di entrata in vigore del Decreto investimenti 2019/2020, che stanzia 25 milioni di euro per l'acquisto di veicoli a trazione alternativa, veicoli commerciali diesel euro 6 e veicoli industriali diesel euro VI e rimorchi e semirimorchi per intermodalità con componentistica innovativa. Guardando invece alle alimentazioni, gli autocarri alimentati a gas registrano, a gennaio-settembre 2019, una quota del 6,2%. Nello specifico, le vendite di autocarri a metano crescono del 49,5% e quelle a GNL del 38,2%. Nel mese di settembre, il mercato degli autobus con massa totale superiore a 3.500 kg registra 475 nuove unità, riportando un incremento del 5,6%. Nel mese, crescono a doppia cifra i minibus (+41,9%) e gli scuolabus (+29,2%), mentre registrano un calo gli altri comparti: -6,6% per gli autobus adibiti al trasporto pubblico locale e -2,1% per autobus e midibus turistici. Nei primi nove mesi del 2019, sono stati rilasciati 3.294 libretti di autobus contro i 3.491 di gennaio-settembre 2018, con un calo tendenziale del 5,6%. Mantengono segno positivo soltanto gli scuolabus (+14,6%), mentre chiudono in flessione rispetto ai primi nove mesi del 2018 gli autobus adibiti al trasporto pubblico (-10,4%), gli autobus e midibus turistici (-4,1%) e i minibus (-4,8%).