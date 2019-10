Ducati 2020, momento solido per azienda di Borgo Panigale

Durante un mega-evento al Palacongressi di Rimini Ducati ha svelato oggi le sue importanti novità 2020, in largo anticipo rispetto all'apertura del Salone delle Due Ruote, l'EICMA 2019, che è in programma presso la Fiera di Milano-Rho dal 7 al 10 novembre. La Casa di Borgo Panigale, che dal 2012 fa parte del Gruppo Audi e che è guidata dall'AD Claudio Domenicali, ha letteralmente polarizzato l'attenzione degli oltre 1.000 presenti - fra stampa proveniente da tutto il mondo, clienti Vip e club di marca - mostrando in anteprima la gamma aggiornata di moto e di e-Bike, pronta a segnare nei rispettivi segmenti nuovi riferimenti peri stile, prestazioni, tecnologia ed esclusività.



Preceduta ieri dalla Global Dealer Conference (che ha riunito i più importanti concessionari Ducati, oltre mille persone in rappresentanza di 71 Paesi) la Ducati World Première 2020, trasmessa in live streaming mondiale e in Italia anche in diretta televisiva sul canale 208 Sky Sport MotoGP raggiungendo globalmente - secondo le prime stime - un totale di diverse centinaia di migliaia di spettatori.



''Per la Ducati World Première 2020 - ha dichiarato Domenicali - abbiamo scelto di restare nella Motor Valley, un territorio che unisce marchi straordinari, senza eguali nel mondo, di cui siamo fieri di far parte. Oggi sveliamo moto da sogno come la nuova naked Streetfighter V4, la Panigale V2, la versione 2020 della Panigale V4, che abbiamo reso più facile e meno affaticante, e la versione speciale Grand Tour per la Multistrada 1260 S. Ma anche a tre nuove e-Bike che affiancano la Ducati MIG-RR, presentata lo scorso anno''. Domenicali ha anche sottolineato ''il momento particolarmente solido e costruttivo per Ducati, non solo per i risultati commerciali finanziari che sono stati raggiunti, ma anche per lo spirito che coinvolge l'azienda a tutti i livelli e che porterà nei prossimi anni a lanci di nuovi prodotti ancora più performanti, innovativi ed esclusivi''.