Auto: ordini impianti verniciatura +4% nonostante difficoltà

Ordini in crescita per gli impianti di verniciatura delle carrozzerie delle principali case automobilistiche mondiali. Lo rivela il colosso giapponese Geico Taikisha, fornitore dei marchi più noti, che ha registrato un incremento degli ordinativi del 4% a 3,39 miliardi di dollari (3,07 miliardi di euro) nell'anno fiscale aprile 2018-marzo 2019. Il 28% degli ordinativi è relativo agli impianti per la verniciatura di scocche, il 23,7% al settore della ventilazione degli edifici e il 48,2% agli impianti di ventilazione nell'industria e per le serre. Secondo Ali Reza Arabnia, presidente del Consiglio strategico del gruppo e della filiale italiana Geico Spa, "nonostante lo scenario economico" difficile, in particolare per l'industria automobilistica, "si presentano nuove opportunità all'interno del nostro core business, come ad esempio i nuovi produttori di auto elettriche".