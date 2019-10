I dati Istat su fatturato e ordinativi nell'industria mostrano nuovi segni "meno" per l'auto ad agosto 2019. Il fatturato della fabbricazione di autoveicoli scende del 9,9% nel confronto con agosto 2018. Crolla la componente estera (-18,2%), mentre per il mercato interno la flessione si ferma a -1,9%. Gli ordini vedono invece una flessione del 15,7%, con un calo maggiore per le commesse dall'Italia (-23,9%) che per quelle dall'estero (-6,4%).