Seat, +36,7% vendite a settembre: bene anche brand Cupra

Vendite in crescita a settembre per Seat. Le consegne globali del brand spagnolo hanno raggiunto un nuovo record. Tra gennaio e settembre, la casa ha venduto 454.800 auto, +9,4% rispetto allo stesso periodo de 2018 (415.600 unità). Questa cifra rappresenta un risultato storico per Seat e supera ampiamente il record precedente, stabilito nello stesso periodo del 2018. Nel mese di settembre, le vendite di Seat hanno segnato una crescita del 36,7%, raggiungendo un totale di 43.200 auto (31.600 nel 2018). Una crescita dovuta, in parte, all'effetto dell'entrata in vigore della normativa WLTP a settembre 2018, che aveva provocato un forte incremento delle vendite a giugno e un conseguente calo a settembre. Le 43.200 auto vendute rappresentano, inoltre, il miglior mese di settembre della storia di Seat, superando il precedente record del 2017 (39.800 auto).



Anche le vendite di Cupra guadagnano una nuova spinta e accelerano la crescita grazie a Cupra Ateca. Tra gennaio e settembre, il nuovo marchio ha venduto 18.700 auto, +75,1% rispetto allo stesso periodo del 2018. ''La crescita di settembre è legata all'effetto della normativa WLTP. Continuiamo a guadagnare quota di mercato e, dall'inizio dell'anno, contiamo su una crescita cumulata ancora una volta alla soglia delle due cifre percentuali. Il nostro obiettivo è continuare questo trend positivo nei prossimi mesi, perseguendo nuovi record di vendite in un contesto di mercato sempre più incerto'' ha condiviso Wayne Griffiths, vicepresidente Vendite e Marketing di Seat e ceo di Cupra.



Tra gennaio e settembre, Seat ha segnato risultati storici di vendita in quattro dei suoi nove principali mercati. A tre mesi dalla chiusura dell'anno, la Germania guida la classifica con oltre 100.000 auto vendute (104.100; +15,2%). La Spagna si mantiene al secondo posto dei Paesi in cui Seat vende più auto (86.600 auto, +0,9%) e domina la lista delle marche e dei modelli immatricolati. Il Regno Unito, terzo mercato di Seat, cresce del +8,7% raggiungendo quota 54.900 auto. Anche Francia (27.900; +19,1%) e Italia mantengono una forte crescita, raggiungendo il miglior risultato dal 1996 e 1992, rispettivamente.



Nel nostro Paese, il marchio ha venduto 2.068 auto nel mese di settembre (+132,4%), superando le 20.000 auto vendute dall'inizio dell'anno, con una crescita del 27,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in un mercato ancora in lieve flessione.