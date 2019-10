Uber taglia 350 posti di lavoro. E i titoli dell'app per auto con conducente volano a Wall Street, dove arrivano a guadagnare il 4%. Ad annunciare il taglio è l'amministratore delegato Dara Khosrowshahi in una email ai dipendenti. "Come sapete negli ultimi mesi" il management "ha valutato attentamente" la squadra per assicurare che la "nostra organizzazione sia adeguata per il successo nei prossimi anni. Questo si è tradotto in difficili ma necessarie modifiche per assicurare di avere le persone giuste nei ruoli giusti" si legge nell'email di Khosrowshahi. "Giornate come queste sono difficili per tutti noi, faremo il possibile per assicurarci che non siano altri giorni come questo davanti a noi".