Renault: Thierry Bolloré estromesso

Renault ha annunciato l'allontanamento del direttore generale, Thierry Bolloré, e la sua sostituzione, temporanea, con la direttrice finanziaria Clotilde Delbos. La decisione è stata decisa in un Cda straordinario. Il siluramento di Bolloré, anticipato nei giorni scorsi, è avvenuto per iniziativa del presidente, Jean-Dominique Senard, con l'appoggio dello stato francese, che detiene il 15% del capitale del gruppo. Da mesi, le voci sulle divergenze fra Bolloré e Senard erano all'ordine del giorno. Bolloré ha parlato di un "colpo di mano clamoroso e inquietante".



In un comunicato Renault specifica che "il Consiglio di Amministrazione di Renault si è riunito oggi per pronunciarsi sulla governance del Gruppo. Durante la riunione, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di porre termine ai mandati di Direttore Generale di Renault SA e di Presidente di Renault s.a.s. di Thierry Bolloré con effetto immediato". Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di nominare - prosegui il comunicato - "con decorrenza immediata Clotilde Delbos in qualità di Direttore Generale ad interim di Renault SA, fino alla conclusione del processo di designazione di un nuovo Direttore Generale. Il Consiglio di Amministrazione ha dato parere favorevole alla nomina di Olivier Murguet e José-Vicente de los Mozos in qualità di Vicedirettori Generali, per affiancare Clotilde Delbos nelle sue funzioni. Nello stesso periodo, Jean-Dominique Senard assumerà, a sua volta, la Presidenza ad interim di Renault s.a.s."