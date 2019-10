Peugeot, 2019 da record in Italia: quota mercato al 6%

Grazie alle quasi 95mila unità consegnate, la quota di mercato nei primi nove mesi di Peugeot in Italia arriva alla soglia del sei per cento (5,92%), permettendo alla casa del Leone di far meglio anche del record dell'anno scorso (5,85%). Quasi 40 mila i suv consegnati da inizio anno, a conferma di un successo anche nel territorio italiano di 2008, 3008 e 5008. Un successo che ha permesso di vendere oltre 200.000 suv in pochissimi anni, fatto ancor più significativo se si considera che la Casa del Leone era del tutto assente in questo segmento.

Nel solo segmento delle autovetture Peugeot segna un 5,77% di quota mercato, con una crescita dei volumi in controtendenza col calo del mercato nei primi 9 mesi. Gli oltre 10mila veicoli commerciali consegnati, poi, contribuiscono a confermare la leadership di Peugeot anche in questo segmento, con una quota cumulata del 7,60%, in crescita rispetto allo scorso anno.