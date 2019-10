Mercedes Benz, miglior terzo trimestre di storia azienda

Nuovo record per Mercedes Benz a settembre grazie alla consegna complessiva di 223.838 veicoli a livello globale (+10,4%). Da luglio a settembre sono state invece 590.514 le unità consegnate, un risultato che rappresenta il miglior terzo trimestre nella storia dell'azienda (+12,2%). L'exploit negli ultimi tre mesi: dall'inizio dell'anno ad oggi la crescita è stata del 0,6% per un totale di 1.725.243 unità. A rafforzare questo successo il segmento delle auto compatte che ha registrato una crescita a due cifre tra gennaio e settembre. Le ammiraglie Classe C, E ed S si confermato tra le preferite a livello mondiale. Dall'inizio dell'anno, la casa della Stella ha mantenuto la sua leadership di mercato nel segmento premium in Germania, Regno Unito, Francia, Belgio, Svizzera, Portogallo, Danimarca, Turchia, Corea del Sud, Giappone, Australia, Tailandia, Canada e Repubblica di Sudafrica.



In Europa il mese scorso sono stati consegnati 99.092 veicoli (+8,2%). Le vendite di unità dall'inizio di quest'anno si sono attestate invece a 692.533 unità (+0,5%).



Nel mercato principale, la Germania, la crescita a due cifre è stata raggiunta per il terzo mese consecutivo e sono state consegnate un totale di 28.397 auto (+24,7%). Da gennaio a settembre sono stati consegnati nel mercato nazionale 228.737 unità (+5%). Lieve aumento anche nel Regno Unito e nuovi record registrati in Francia, Belgio, Svizzera, Polonia, Danimarca e Ungheria.