Bombassei (Brembo): 'Serve ancora consolidamento nel settore auto'

!Sì, nel settore auto c'è ancora bisogno di consolidamento. Credo che alcune aziende, dimensionalmente, ma soprattutto per gli investimenti enormi che in questo momento sarebbero necessari, abbiano necessità di mettersi insieme". Lo ha detto Alberto Bombassei, fondatore e presidente di Brembo e presidente Fondazione Italia-Cina, a margine della conferenza 'Dall'anno del turismo Italia-Cina alle Olimpiadi invernali: opportunità lungo la Via della Seta', a Milano.



"Il buon John Elkann - ha proseguito in riferimento al presidente di Fca - aveva previsto e augurato un accordo con Renault, e non è andato bene, ma continuo a pensare che quella pensata era una pensata intelligente, giusta, e che se non si realizzerà avremo perso un'opportunità, forse anche gli altri, cioè i francesi, hanno perso un'opportunità".