Nokyan Tyres ha avviato di produzione negli Stati Uniti

Con l'inaugurazione dell'impianto statunitense di Dayton, in Tennesee, l'azienda finlandese Nokian Tyres, specializzata nella produzione di pneumatici, segna un importante passo nel suo cammino di espansione internazionale.



La nuova fabbrica a regime produrrà 4 milioni di gomme l'anno e impiegherà circa 400 persone.



Il complesso realizzato di 77.000 metri quadrati è uno degli impianti di produzione di coperture per autoveicoli più avanzati del settore. La fabbrica è attualmente in fase di collaudo e sarà pronta per costruire prodotti per uso commerciale dall'inizio del 2020.



Nokian Tyres è stata selezionata a settembre per il terzo anno consecutivo per il Dow Jones Sustainability Index in cui sono incluse solo il 10% delle aziende più sostenibili al mondo.



Anche in conformità a tali parametri di giudizio, nello stabilimento sono stati adottati rigidi standard per ridurre al minimo gli sprechi e le emissioni. L'azienda riciclerà i materiali in eccesso risultanti dalla produzione. Nel parcheggio, inoltre, saranno installati pannelli solari che genereranno 3 megawatt di elettricità da utilizzare presso la struttura. Grazie a questa 'factory eco-friendly' che sfornerà un mix di pneumatici invernali, estivi e all-weather, il gruppo scandinavo conta di raddoppiare le proprie vendite in Nord America in cinque anni. La fabbrica che si aggiunge agli impianti in Finlandia e Russia, aiuterà, poi, la Nokian ad allineare meglio la propria rete di produzione globale alle esigenze dei clienti di altri Paesi.



In occasione dell'inaugurazione, Hille Korhonen, presidente e Ceo di Nokian Tyres, ha sottolineato come questo evento rappresenti una pietra miliare nel percorso di crescita del gruppo. "Grazie a un impegnativo e incessante lavoro di squadra - ha aggiunto -, il nostro team internazionale ha saputo dar vita alla 'vision' dell'azienda e siamo impazienti di festeggiare il loro traguardo. Con la realizzazione di prodotti sicuri e sostenibili, realizzati sulle specifiche esigenze nordamericane, questo stabilimento offre una relazione premium con i nostri clienti".