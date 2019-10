Tesla ha consegnato nel terzo trimestre 97.000 vetture. Pur trattandosi di risultato record per il colosso delle auto elettriche, il dato è sotto le attese degli analisti che scommettevano su quota 99.000. E i titoli Tesla calano a Wall Street, dove perdono il 4,78% nelle contrattazioni che precedono l'apertura degli scambi. Tesla resta in corsa per centrare l'obiettivo di 360.000 auto consegnate nel 2019: per raggiungerlo deve consegnare 105.000 vetture nel quarto trimestre.