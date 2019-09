C5 Aircross, suv lanciato in Cina che ha conquistato Europa

Prima di arrivare in Europa, ha fatto i conti con il mercato cinese dove è stato lanciato esattamente 12 mesi prima. E sì, perché il Paese della Grande Muraglia sembrava essere proprio il luogo ideale per questo tipo di large-suv. Ma l'offensiva Suv del marchio Citroen era stata avviata ancor prima, e non a caso, in Europa, introducendo prima la sorella minore, C3 Aircross.



A luglio scorso - nonostante fossero passati solo sei mesi dal lancio nel Vecchio Continente - C5 Aircross è riuscita a registrare oltre 50.000 vendite, una performance che lo posiziona al terzo posto nelle vendite di autovetture della marca nel primo semestre (dopo C3 e il suv C3 Aircross).



Dall'inizio dell'anno i suv Citroen (C3 Aircross e C5 Aircross appunto) hanno rappresentato quasi una vendita su quattro della marca nel mondo.



In Francia, Paese in cui viene prodotto (a Rennes), Citroen C5 Aircross si è posizionato già come il secondo suv del segmento C più venduto nel primo semestre di quest'anno.



Questo successo commerciale contribuisce alla dinamica di Citroen, che registra il maggior incremento tra le 12 marche automobilistiche più vendute in Europa(30 Paesi) dall'inizio dell'anno.



Grazie al design unico, al comfort e alla modularità di riferimento, ma anche alle 20 tecnologie di aiuto alla guida, il Citroen C5 Aircross conferma il suo potere di seduzione con un ricco mix di vendite, con 1 ordine su 2 relativo alla versione top di gamma (Shine).